Ломакинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакинъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Ломакинъ Антонъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ломакинъ Герасимъ

Мать ребёнка: Ломакина Авдотья Игнатьева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Малюшева Авдотья

Мать ребёнка: Ломакина Авдотья Игнатьева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ломакина Авдотья Игнатьева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Авдотья Игнатьева

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