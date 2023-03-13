Ломакинъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Ломакинъ Антонъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ломакинъ Герасимъ
Мать ребёнка: Ломакина Авдотья Игнатьева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Малюшева Авдотья
Мать ребёнка: Ломакина Авдотья Игнатьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ломакина Авдотья Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно