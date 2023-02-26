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Дмитрий Яковлев

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Место рождения

д.Новосёлок Перемышльского уезда

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1825 г.р.

Мать

Жена

До 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: Яков Васильев

Мать: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
09.10.1864

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Пелагея Александрова

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Александрова

Смерть
Неизвестно
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