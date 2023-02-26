Дмитрий Яковлев
Место рожденияд.Новосёлок Перемышльского уезда
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: Яков Васильев
Мать: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
09.10.1864
Дочь: Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Пелагея Александрова
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Александрова
Смерть
Неизвестно