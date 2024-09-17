Носков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1888
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 36 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.03.1888
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 15
Бракосочетание
24.02.1908
Рождение ребёнка
01.02.1909
Сын: Носков Павел Александрович
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Андреевна
Похозяйственная книга по д.Дураково за 1967-1970 годы | 93
Рождение ребёнка
05.10.1914
Дочь: Вея Александровна (Носкова) Вевея Вевея/Вея Александровна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Андреевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 60
Рождение ребёнка
13.10.1918
Сын: Носков Василий Александрович
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Андреевна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 36
Рождение ребёнка
16.12.1922
Сын: Носков Николай Александрович
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Андреевна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 36
Смерть
После 1927