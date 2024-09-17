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Носков Александр Васильевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.03.1888

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888

Отец: Носков Василий Николаевич

Мать: Носкова (Сухоломова) Любовь Семеновна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 36 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
22.03.1888
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 15
Бракосочетание
24.02.1908

Жена: Носкова Евдокия Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1909

Сын: Носков Павел Александрович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга по д.Дураково за 1967-1970 годы | 93
Рождение ребёнка
05.10.1914

Дочь: Вея Александровна (Носкова) Вевея Вевея/Вея Александровна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 60
Рождение ребёнка
13.10.1918

Сын: Носков Василий Александрович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 36
Рождение ребёнка
16.12.1922

Сын: Носков Николай Александрович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 36
Смерть
После 1927

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