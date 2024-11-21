Бычков Андрей Несторович Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бычков Андрей Несторович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Бычков Нестор Ильич

Мать: Бычкова Надежда Романовна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Харитина Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1842 ст.

Дочь: Бычкова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Бычкова Харитина Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1843 ст.

Дочь: Бычкова Феоктиста Андреевна

Мать ребёнка: Бычкова Харитина Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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