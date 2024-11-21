Бычков Андрей Несторович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Бычков Нестор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1842 ст.
Дочь: Бычкова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Бычкова Харитина Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1843 ст.
Дочь: Бычкова Феоктиста Андреевна
Мать ребёнка: Бычкова Харитина Ивановна
Смерть
Неизвестно