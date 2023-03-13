Храмовъ Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Храмовъ Федоръ*
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1905
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Храмова Ирина Максимова
Рождение ребёнка
30.05.1907
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Храмова Ирина Максимова
Рождение ребёнка
15.10.1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Храмова Ирина Максимова
село Михайловское
Рождение ребёнка
31.12.1912
Сын: Храмовъ Василий
Мать ребёнка: Храмова Ирина Максимова
Рождение ребёнка
20.07.1914
Сын: Храмовъ Семенъ
Мать ребёнка: Храмова Ирина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Храмова Ирина Максимова