Храмовъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмовъ Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Храмовъ Федоръ*

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Храмова Ирина Максимова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1907

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Храмова Ирина Максимова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Храмова Ирина Максимова

село Михайловское
Рождение ребёнка
31.12.1912

Сын: Храмовъ Василий

Мать ребёнка: Храмова Ирина Максимова

Рождение ребёнка
20.07.1914

Сын: Храмовъ Семенъ

Мать ребёнка: Храмова Ирина Максимова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмова Ирина Максимова

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