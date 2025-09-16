Бутурлин Василий Дмитриевич
мужской, родился 17.09.1883
умер 11.05.1910, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецБутурлин Дмитрий Сергеевич03.02.1850 г.р.
МатьЛизарди (Бобринская) Людмила Павловна02.02.1856 г.р.
Супруги
Бутурлина (Зикке) Мария ОттоновнаПосле 1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1883
Бракосочетание
07.10.1909
Смерть
11.05.1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург