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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1830
Сын: Акинфий (Петров по крёстному)
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
24.08.1840
Дочь: Наталия (по крёстному)
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
02.10.1842
Сын: Роман (по крёстному)
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
29.11.1850
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно