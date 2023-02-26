Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1830

Сын: Акинфий (Петров по крёстному)

Отец ребёнка: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1838

Сын: Трифон (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1840

Дочь: Наталия (по крёстному)

Отец ребёнка: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1842

Сын: Роман (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1842

Сын: Роман (по крёстному)

Отец ребёнка: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1845

Дочь: Ефимия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1850

Сын: Андрей (по крёстному)

Отец ребёнка: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1854

Сын: Кирик (Кирилл) (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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