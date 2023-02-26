Евдокия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1830
Сын: Акинфий (Петров по крёстному)
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.02.1838
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.08.1840
Дочь: Наталия (по крёстному)
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
02.10.1842
Сын: Роман (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.10.1842
Сын: Роман (по крёстному)
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
07.07.1845
Дочь: Ефимия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.11.1850
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
13.07.1854
Сын: Кирик (Кирилл) (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно