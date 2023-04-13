Дахновская Матрона Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дахновский Иван Макарович
Отец ребёнка: Дахновский Макар Стефанович
Рождение ребёнка
18.03.1851
Сын: Дахновский Яков Макарович
Отец ребёнка: Дахновский Макар Стефанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елизарова Ефросинья Макаровна
Отец ребёнка: Дахновский Макар Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно