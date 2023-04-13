Дахновская Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дахновская Матрона Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дахновский Иван Макарович

Отец ребёнка: Дахновский Макар Стефанович

Рождение ребёнка
18.03.1851

Сын: Дахновский Яков Макарович

Отец ребёнка: Дахновский Макар Стефанович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Елизарова Ефросинья Макаровна

Отец ребёнка: Дахновский Макар Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дахновский Макар Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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