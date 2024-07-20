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Павлова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1985

Отец: не указан

Мать: Трухина Евгения Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Константин Витальевич

Рождение ребёнка
26.05.2011

Сын: Павловы Матвей Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.12.2016

Дочь: Павлова Иллария Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.04.2019

Сын: Павлов Георгий Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.03.2021

Дочь: Павлова Виктория Константиновна

Отец ребёнка: не указан

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