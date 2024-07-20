Павлова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1985
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.2011
Сын: Павловы Матвей Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.12.2016
Дочь: Павлова Иллария Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.04.2019
Сын: Павлов Георгий Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.03.2021
Дочь: Павлова Виктория Константиновна
Отец ребёнка: не указан