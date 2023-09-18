Мотов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотов Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.1904

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Мотова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
04.08.1905

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Мотова Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотова Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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