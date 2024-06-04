Шубин Иван Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Шубин Калина (Калинник) Савельев
Мать: Шубина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Пелагея Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Шубин Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Шубин Феофан Иванов
Мать ребёнка: Шубина Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Шубин Семен Иванов
Мать ребёнка: Шубина Пелагея Егорова
Смерть
1837