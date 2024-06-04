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Шубин Иван Калинин

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Шубин Калина (Калинник) Савельев

Мать: Шубина Варвара

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Пелагея Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шубин Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шубин Феофан Иванов

Мать ребёнка: Шубина Пелагея Егорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Шубин Семен Иванов

Мать ребёнка: Шубина Пелагея Егорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1837
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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