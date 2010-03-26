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Сабинина Мирослава Сергеевна
Сабинина Мирослава Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.03.2010
Пол
Женский
Отец
Сабинин Сергей Александрович
Мать
Сабинина Елена Вячеславовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2010
Отец:
Сабинин Сергей Александрович
Мать:
Сабинина Елена Вячеславовна
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