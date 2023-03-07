Кощеев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Кощеев Яков Емельянов
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Кощеева Ксения Архипова
Бракосочетание
20.10.1787 ст.
Жена: Кощеева Дария Гордеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Ксения Архипова
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно