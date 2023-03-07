Кощеев Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Иван Яковлевич

Кощеев Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Кощеев Яков Емельянов

Мать: Кощеева Гликирия Семеновна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кощеев Федот Иванович

Мать ребёнка: Кощеева Ксения Архипова

Бракосочетание
20.10.1787 ст.

Жена: Кощеева Дария Гордеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Ксения Архипова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close