Кощеева (Родигина) Гликирия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Катаева Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянов
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянов
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянов
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782