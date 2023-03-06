Кощеева (Родигина) Гликирия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Родигина) Гликирия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Катаева Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянов

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кощеев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Яков Емельянов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
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