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Фёдор Ульянов

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Место рождения

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1908

Жена: Параскева Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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