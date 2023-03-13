Наталья Деева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Деева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Федоръ

Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Трофимъ

Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Александръ

Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Кляинина Федора

Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаилъ Кузьминъ

Смерть
1793
Дурасовка
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