Наталья Деева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Федоръ
Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Трофимъ
Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Александръ
Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Кляинина Федора
Отец ребёнка: Михаилъ Кузьминъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаилъ Кузьминъ
Смерть
1793
Дурасовка