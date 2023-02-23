Тарасова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Тарасов (однодворец) Георгий Феоктистович
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кадышева Анна Тарасова
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1864
Дочь: Дарья Феоктистовна
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Феоктист Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно