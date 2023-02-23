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Тарасова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Тарасов (однодворец) Георгий Феоктистович

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Феоктист Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кадышева Анна Тарасова

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Феоктист Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1864

Дочь: Дарья Феоктистовна

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Феоктист Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов (однодворец) Феоктист Васильевич

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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