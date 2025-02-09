Ржевский Павел Фёдорович 28.07.1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевский Павел Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.07.1843

умер 06.05.1908, Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Мать
Ржевская (Панафидина) Анна Павловна14.09.1824 г.р.
Отец
Ржевский Фёдор Константинович01.03.1818 г.р.
Супруги
Ржевская (Пусторослева) Варвара Фёдоровна1842 г.р.
Дети
Ржевский Олег Павлович1874 г.р.
Ржевский Николай Павлович1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1843

Отец: Ржевский Фёдор Константинович

Мать: Ржевская (Панафидина) Анна Павловна

Бракосочетание
07.02.1873

Жена: Ржевская (Пусторослева) Варвара Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ржевский Олег Павлович

Мать ребёнка: Ржевская (Пусторослева) Варвара Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1876

Сын: Ржевский Николай Павлович

Мать ребёнка: Ржевская (Пусторослева) Варвара Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
06.05.1908
Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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