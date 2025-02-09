Ржевский Павел Фёдорович
мужской, родился 28.07.1843
умер 06.05.1908, Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
МатьРжевская (Панафидина) Анна Павловна14.09.1824 г.р.
ОтецРжевский Фёдор Константинович01.03.1818 г.р.
Супруги
Дети
Ржевский Олег Павлович1874 г.р.
Ржевский Николай Павлович1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1843
Бракосочетание
07.02.1873
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Ржевская (Пусторослева) Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Ржевский Николай Павлович
Мать ребёнка: Ржевская (Пусторослева) Варвара Фёдоровна
Смерть
06.05.1908
Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область