(Карцова де Полтарис) Маргарита Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карцова де Полтарис) Маргарита Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Карцов Андрей Николаевич

Мать: Карцова Мария Гортензия

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