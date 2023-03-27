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(Карцова де Полтарис) Маргарита Андреевна
(Карцова де Полтарис) Маргарита Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Пол
Женский
Отец
Карцов Андрей Николаевич
1835 г.р.
Мать
Карцова (Порталис Марони) Мария Гортензия
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Карцов Андрей Николаевич
Мать:
Карцова Мария Гортензия
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