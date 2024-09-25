Ксения Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1739
Муж: Ермил Родионов
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 31 год.
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Ермил Родионов
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 57 лет.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 58 лет.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 60 лет.
Упоминание
1755
Исповедная роспись. 63 года.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 69 лет.
Смерть
Неизвестно