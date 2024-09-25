Ксения Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1661 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1739

Муж: Ермил Родионов

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 31 год.
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Ларион Лаврентий Ермилов

Отец ребёнка: Ермил Родионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 57 лет.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 58 лет.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 60 лет.
Упоминание
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 63 года.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 69 лет.
Смерть
Неизвестно

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