Ларион Лаврентий Ермилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти12.05.1807 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Ермил Родионов
Мать: Ксения Стефанова
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 2 года.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 4 года.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 6 лет.
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 9 лет.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 14 лет.
Бракосочетание
До 1765
Жена: Дарья Ксения Ильина
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 27 лет.
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Максим Ларионов
Мать ребёнка: Дарья Ксения Ильина
Место жительства
1775
Исповедная роспись. Указано 34 года.
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа Ларионова
Мать ребёнка: Дарья Ксения Ильина
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Агафья Ларионова
Мать ребёнка: Дарья Ксения Ильина
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 46 лет. Записан как Ларион Евдокимов.
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 53 года.
Смерть
12.05.1807 ст.
От горячки. 67 лет.