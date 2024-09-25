Ларион Лаврентий Ермилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларион Лаврентий Ермилов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

12.05.1807 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1661 г.р.

Мать

Около 1692 г.р.

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1766 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Ермил Родионов

Мать: Ксения Стефанова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 2 года.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 4 года.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 6 лет.
Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 9 лет.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 14 лет.
Бракосочетание
До 1765

Жена: Дарья Ксения Ильина

Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 27 лет.
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Максим Ларионов

Мать ребёнка: Дарья Ксения Ильина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 34 года.
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа Ларионова

Мать ребёнка: Дарья Ксения Ильина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Агафья Ларионова

Мать ребёнка: Дарья Ксения Ильина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 46 лет. Записан как Ларион Евдокимов.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 53 года.
Смерть
12.05.1807 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От горячки. 67 лет.

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