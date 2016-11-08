Левина (Шатунова) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Шатунова) Людмила Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1945

Дата смерти

08.11.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1945

Отец: Шатунов Анатолий Михайлович

Мать: Шатунова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Иван Иванович

Смерть
08.11.2016
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