Левина (Шатунова) Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1945
Дата смерти08.11.2016
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1945
Отец: Шатунов Анатолий Михайлович
Мать: Шатунова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левин Иван Иванович
Смерть
08.11.2016