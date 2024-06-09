Шабалин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Шабалин Иван
Мать: Шабалина Прасковья
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Совершение преступления
Неизвестно
Был в тюрьме
Рождение ребёнка
06.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белово, Кемеровская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
После 1976
Gorod Belovo, Kemerovskaya oblast\', Russia