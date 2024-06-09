Шабалин Тимофей Иванович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шабалин Тимофей Иванович

Место рождения

Антошкино, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шабалин Иван

Мать: Шабалина Прасковья

Антошкино, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Совершение преступления
Неизвестно
Был в тюрьме
Рождение ребёнка
06.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белово, Кемеровская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
После 1976
Gorod Belovo, Kemerovskaya oblast\', Russia

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