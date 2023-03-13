Спигина (Екимова) Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Екимовъ Петръ
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1899
Муж: Спигинъ Полиэвктъ
Рождение ребёнка
26.09.1903
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ
Рождение ребёнка
16.10.1905
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ
Рождение ребёнка
28.03.1909
Сын: Спигинъ Семенъ
Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ
Рождение ребёнка
25.03.1911
Сын: Спигинъ Иванъ
Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ
Рождение ребёнка
11.10.1912
Сын: Спигинъ Николай
Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ
Рождение ребёнка
27.09.1915
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ