Спигина (Екимова) Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спигина (Екимова) Анастасия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Екимовъ Петръ

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1899

Муж: Спигинъ Полиэвктъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1905

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1909

Сын: Спигинъ Семенъ

Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1911

Сын: Спигинъ Иванъ

Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Спигинъ Николай

Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1915

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Спигинъ Полиэвктъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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