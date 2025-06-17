Апраксина Мария Николаевна
женский, родилась 18.11.1927, Париж
умерла 30.12.1976, Французская Республика
ОтецАпраксин Николай Евгеньевич16.03.1901 г.р.
МатьАпраксина (Быкова) Анна Николаевна06.03.1897 г.р.
Супруги
Морийо Клод Андре Жан12.11.1926 г.р.
Дети
Морийо Анна28.07.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1927
Бракосочетание
С 23.08.1952 по 01.12.1971
Рождение ребёнка
28.07.1953
Дочь: Морийо Анна
Отец ребёнка: Морийо Клод Андре Жан
Рождение ребёнка
15.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морийо Клод Андре Жан
Смерть
30.12.1976
Французская Республика