Апраксина Мария Николаевна 18.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Апраксина Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.11.1927, Париж

умерла 30.12.1976, Французская Республика

Отец
Апраксин Николай Евгеньевич16.03.1901 г.р.
Мать
Апраксина (Быкова) Анна Николаевна06.03.1897 г.р.
Супруги
Морийо Клод Андре Жан12.11.1926 г.р.
Дети
Морийо Анна28.07.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1927

Отец: Апраксин Николай Евгеньевич

Мать: Апраксина (Быкова) Анна Николаевна

Бракосочетание
С 23.08.1952 по 01.12.1971

Муж: Морийо Клод Андре Жан

Рождение ребёнка
28.07.1953

Дочь: Морийо Анна

Отец ребёнка: Морийо Клод Андре Жан

Рождение ребёнка
15.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морийо Клод Андре Жан

Смерть
30.12.1976
Французская Республика

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