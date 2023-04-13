Тарасенко (Савенко) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Савенко) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1900 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Тарасенко Тарас Карпович

Отец ребёнка: Тарасенко Карп

Рождение ребёнка
03.02.1927

Дочь: Савенко Вера Карповна

Отец ребёнка: Тарасенко Карп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Карп

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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