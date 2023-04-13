Тарасенко (Савенко) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Тарасенко Карп
Рождение ребёнка
03.02.1927
Дочь: Савенко Вера Карповна
Отец ребёнка: Тарасенко Карп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасенко Карп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно