Дудин Никита Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудин Никита Сергеевич

Дудин Никита Сергеевич

Место рождения

Вятский уезд, Просницкая волость, д. Золотухино

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Дудин Сергей Миронович

Мать: Дудина Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
05.10.1886

Жена: Дудина (Дудина) Васса Михайловна

Рождение ребёнка
Между 09.11.1896 и 07.11.1897

Сын: Дудин Алексей Никитич

Мать ребёнка: Дудина (Дудина) Васса Михайловна

Золотухино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Дудин Николай Никитич

Мать ребёнка: Дудина (Дудина) Васса Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.