Дудин Никита Сергеевич
Место рожденияВятский уезд, Просницкая волость, д. Золотухино
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Дудин Сергей Миронович
Мать: Дудина Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
05.10.1886
Рождение ребёнка
Между 09.11.1896 и 07.11.1897
Мать ребёнка: Дудина (Дудина) Васса Михайловна
Золотухино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Дудина (Дудина) Васса Михайловна
Смерть
Неизвестно