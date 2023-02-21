Гертруда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гертруда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

626

Дата смерти

17.03.659

Пол

Женский

Отец

580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
626

Отец: Пипин ланденский

Мать: не указана

Смерть
17.03.659
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