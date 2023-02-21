Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Гертруда
Гертруда
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
626
Дата смерти
17.03.659
Пол
Женский
Отец
Пипин ланденский
580 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
626
Отец:
Пипин ланденский
Мать: не указана
Смерть
17.03.659
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия