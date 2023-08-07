Замула Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ? Мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ? Мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замула Владимир Михайлович
Мать ребёнка: ? Мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ? Мама
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ? Мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замула Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1922
Сын: Замула Николай Михайлович
Мать ребёнка: ? Мама
Червоный Ранок, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно