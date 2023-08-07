Замула Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замула Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замула Ефим Михайлович

Мать ребёнка: ? Мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замула Иван Михайлович

Мать ребёнка: ? Мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замула Владимир Михайлович

Мать ребёнка: ? Мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замула Петр Михайлович

Мать ребёнка: ? Мама

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ? Мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замула Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1922

Сын: Замула Николай Михайлович

Мать ребёнка: ? Мама

Червоный Ранок, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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