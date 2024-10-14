Мяздрикова Овдотья Михайловна
женский, родилась 1690
умерла Неизвестно
Супруги
Мяздриков Иван ДмитриевичОколо 1690 г.р.
Дети
(Мяздрикова) Маланья Ивановна1708 г.р.
Мяздриков Федор Иванович1717 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Мяздрикова) Маланья Ивановна
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно