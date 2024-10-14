Мяздрикова Овдотья Михайловна 1690 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздрикова Овдотья Михайловна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1690

умерла Неизвестно

Супруги
Мяздриков Иван ДмитриевичОколо 1690 г.р.
Дети
(Мяздрикова) Маланья Ивановна1708 г.р.
Мяздриков Федор Иванович1717 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяздриков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Мяздрикова) Маланья Ивановна

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1717

Сын: Мяздриков Федор Иванович

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Мяздриков Иван Иванович

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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