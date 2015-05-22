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Никифорова Полина Андреевна
Никифорова Полина Андреевна
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Древо
Место рождения
Новочебоксарск
, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Дата рождения
22.05.2015
Пол
Женский
Отец
Никифоров Андрей Иванович
1990 г.р.
Мать
Никифорова (Михеева) Людмила Геннадьевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2015
Отец:
Никифоров Андрей Иванович
Мать:
Никифорова Людмила Геннадьевна
Новочебоксарск
, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
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