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Никифорова Полина Андреевна

Место рождения

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

22.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2015

Отец: Никифоров Андрей Иванович

Мать: Никифорова Людмила Геннадьевна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
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