Ячевский Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ячевский Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

КЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1973

Отец: Ячевский Николай Алексеевич

Мать: Ячевская Зоя Александровна

Рождение ребёнка
15.06.1994

Дочь: Орлова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Ячевская Марина

Рождение ребёнка
03.01.2006

Дочь: Ячевская Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Ячевская Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ячевская Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ячевская Марина

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