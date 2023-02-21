Ячевский Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1973
Рождение ребёнка
15.06.1994
Дочь: Орлова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Ячевская Марина
Рождение ребёнка
03.01.2006
Дочь: Ячевская Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Ячевская Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ячевская Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ячевская Марина