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Алексеев Василий Николаевич

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.02.1910 ст.

Дата смерти

25.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1910 ст.

Отец: Алексеев (Константинов) Николай Никифорович

Мать: Алексеева (Размахова) Федосья Матвеевна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Призыв на военную службу
1941
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Военная награда
06.02.1943
Медаль «За боевые заслуги» Дата поступления на службу: __.__.1941 Воинское звание: сержант Воинская часть: 33 пс Приказ подразделения №: 28 от: 06.02.1943 Издан: 33 опс https://pamyat-naroda.ru/heroes... Показать все
Смерть
25.10.1979
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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