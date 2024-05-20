Алексеев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1910 ст.
Дата смерти25.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1910 ст.
Призыв на военную службу
1941
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Военная награда
06.02.1943
Медаль «За боевые заслуги» Дата поступления на службу: __.__.1941 Воинское звание: сержант Воинская часть: 33 пс Приказ подразделения №: 28 от: 06.02.1943 Издан: 33 опс https://pamyat-naroda.ru/heroes... Показать все
Смерть
25.10.1979