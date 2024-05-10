Миткевич Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Миткевич Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миткевич Катерина

Работа или профессия
Неизвестно
Камергер Польского Двора
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Миткевич Катерина

Смерть
Неизвестно

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