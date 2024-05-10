Миткевич Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миткевич Катерина
Работа или профессия
Неизвестно
Камергер Польского Двора
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Миткевич Катерина
Смерть
Неизвестно