Кажаринъ Александръ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кажаринъ Николай
Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Осокина Василиса Александрова
Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кажаринъ Яковъ
Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кажаринъ Иванъ
Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кажарина Дарья Гурьянова