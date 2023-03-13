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Кажаринъ Александръ Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кажаринъ Николай

Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Осокина Василиса Александрова

Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кажаринъ Яковъ

Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кажаринъ Иванъ

Мать ребёнка: Кажарина Дарья Гурьянова

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кажарина Дарья Гурьянова

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