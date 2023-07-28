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(Кажарина) Василиса
(Кажарина) Василиса
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Место рождения
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1782
Дата смерти
1784
Пол
Женский
Отец
Кажаринъ Александръ Ивановъ
1726 г.р.
Мать
Кажарина Дарья Гурьянова
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Кажаринъ Александръ Ивановъ
Мать:
Кажарина Дарья Гурьянова
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1784
Орловка
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