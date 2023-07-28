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(Кажарина) Василиса

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Кажаринъ Александръ Ивановъ

Мать: Кажарина Дарья Гурьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1784
Орловка