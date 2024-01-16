Заика (Пахомова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Соломина Надежда
Отец ребёнка: Заика Сафрон Игнатьевич
Рождение ребёнка
11.05.1946
Сын: Заика Валерий
Отец ребёнка: Заика Сафрон Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заика Сафрон Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993