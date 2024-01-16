Заика (Пахомова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заика (Пахомова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1943 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Соломина Надежда

Отец ребёнка: Заика Сафрон Игнатьевич

Рождение ребёнка
11.05.1946

Сын: Заика Валерий

Отец ребёнка: Заика Сафрон Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заика Сафрон Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заика Сафрон Игнатьевич

Смерть
1993
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