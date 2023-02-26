Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1810

Сын: Сергей Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Григорьев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1813

Сын: Рогов Николай Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Григорьев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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