Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1810
Сын: Сергей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Григорьев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рогов Николай Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Григорьев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно