Бондаренко Ульяна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Ульяна Абрамовна

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Место рождения

Надежная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.01.1911

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1911

Отец: Бондаренко Аврам Максимович

Мать: не указана

Надежная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.01.1937

Дочь: Синченко Раиса Павловна

Отец ребёнка: Синченко Павел Иванович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синченко Павел Иванович

Смерть
2005
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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