Бондаренко Ульяна Абрамовна
Место рождения
Дата рождения07.01.1911
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1911
Отец: Бондаренко Аврам Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1937
Дочь: Синченко Раиса Павловна
Отец ребёнка: Синченко Павел Иванович
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край