Куранова Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1918 ст.
Дата смерти18.07.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1918 ст.
Восприемники: Казак Красноярской Станицы Иосиф Степанович Куранов и крестьянина деревни Александрии Дмитрия Иосифовича Милькина жена Александра Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-... Показать все
Смерть
18.07.1918 ст.
Умерла от поноса в возрасте полгода https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-95 файл 8 номер 17