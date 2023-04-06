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Куранова Галина Васильевна

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Место рождения

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

22.01.1918 ст.

Дата смерти

18.07.1918 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1918 ст.

Отец: Куранов Василий Степанович

Мать: Куранова Мария Даниловна

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Казак Красноярской Станицы Иосиф Степанович Куранов и крестьянина деревни Александрии Дмитрия Иосифовича Милькина жена Александра Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-... Показать все
Смерть
18.07.1918 ст.
Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от поноса в возрасте полгода https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-95 файл 8 номер 17
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