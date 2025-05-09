(Brodskaya (Nabojshchikova)) Sofia Iosifovna
женский, родилась 16.11.1935, Russia, Orenburg
умерла 13.07.2016, Augsburg, Germany
ОтецNaboyshchikov Iosif IsaacovichНеизвестно г.р.
Супруги
Brodsky Valeriy Samuilovich1935 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1935
Отец: Naboyshchikov Iosif Isaacovich
Мать: (Naboyshchikova-Kosel (Sher)) Lea (Lidia) Scheilovna (Savelyevna)
Russia, Orenburg
Место жительства
Неизвестно
Germany
Бракосочетание
22.11.1963
Taschkent
Рождение ребёнка
15.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Brodsky Valeriy Samuilovich
Uzbekistan, Tashkent
Смерть
13.07.2016
Augsburg, Germany
Похороны
Неизвестно
Augsburg, Germany