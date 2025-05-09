(Brodskaya (Nabojshchikova)) Sofia Iosifovna 16.11.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Brodskaya (Nabojshchikova)) Sofia Iosifovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 16.11.1935, Russia, Orenburg

умерла 13.07.2016, Augsburg, Germany

Отец
Naboyshchikov Iosif IsaacovichНеизвестно г.р.
Мать
(Naboyshchikova-Kosel (Sher)) Lea (Lidia) Scheilovna (Savelyevna)1907 г.р.
Супруги
Brodsky Valeriy Samuilovich1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1935

Отец: Naboyshchikov Iosif Isaacovich

Мать: (Naboyshchikova-Kosel (Sher)) Lea (Lidia) Scheilovna (Savelyevna)

Russia, Orenburg

Место жительства
Неизвестно
Germany

Бракосочетание
22.11.1963

Муж: Brodsky Valeriy Samuilovich

Taschkent

Рождение ребёнка
15.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Brodsky Valeriy Samuilovich

Uzbekistan, Tashkent

Смерть
13.07.2016
Augsburg, Germany

Причина смерти: Естественная смерть/старость

Похороны
Неизвестно
Augsburg, Germany

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