Максина (Паршикова) Акилина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 или 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1835
Отец: Паршиков Семен Иванович
Бракосочетание
07.04.1852
Рождение ребёнка
06.09.1858
Дочь: Максина (Максина) Феодора Ананиевна
Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич
Рождение ребёнка
02.09.1861
Дочь: Максина (Максина) Мария Ананиевна
Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич
Рождение ребёнка
09.01.1864
Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1869
Дочь: Максина (Максина) Христиния Ананиевна
Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич
Рождение ребёнка
15.07.1873
Сын: Максин Владимир Ананиевич
Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1876
Дочь: Максина (Максина) Феодосия Ананиевна
Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич
Смерть
Неизвестно