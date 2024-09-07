Максина (Паршикова) Акилина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Паршикова) Акилина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 или 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1835

Отец: Паршиков Семен Иванович

Мать: Паршикова Ефимия Ивановна

Бракосочетание
07.04.1852

Муж: Максин Ананий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1858

Дочь: Максина (Максина) Феодора Ананиевна

Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1861

Дочь: Максина (Максина) Мария Ананиевна

Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1864

Сын: Максин Василий Ананиевич

Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1869

Дочь: Максина (Максина) Христиния Ананиевна

Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1873

Сын: Максин Владимир Ананиевич

Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1876

Дочь: Максина (Максина) Феодосия Ананиевна

Отец ребёнка: Максин Ананий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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