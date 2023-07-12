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Морозов Михаил Петрович
Морозов Михаил Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Морозов Петр Яковлевич
1886 г.р.
Мать
(Приятелева) Анна Егоровна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Морозов Петр Яковлевич
Мать:
Анна Егоровна
Смерть
1941
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