Морозов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Морозов Петр Яковлевич

Мать: Анна Егоровна

Смерть
1941
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