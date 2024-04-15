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Котенко Терентий Андреевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.04.1906 ст.

Дата смерти

19.04.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Похороны
20.04.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
Рождение
09.04.1906 ст.

Отец: Котенко Андрей Ефимович

Мать: Котенко Параскева Аароновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQS-Q?i=850&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.04.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
19.04.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFN2?i=117&cc=3511744&cat=1008700
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