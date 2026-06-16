Зятькова (Лукина) Ксения Евграфовна
женский, родилась 1866
умерла Неизвестно
Супруги
Зятьков Дмитрий Петрович1857 г.р.
Дети
(Зятькова) Агриппина Дмитриевна23.06.1884 ст. г.р.
Зятьков Федор Дмитриевич06.03.1887 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Молочинская, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
04.02.1883 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.
Дочь: (Зятькова) Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Зятьков Дмитрий Петрович
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Зятьков Дмитрий Петрович
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
16.06.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно