Зятькова (Лукина) Ксения Евграфовна 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Зятькова (Лукина) Ксения Евграфовна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 1866

умерла Неизвестно

Супруги
Зятьков Дмитрий Петрович1857 г.р.
Дети
(Зятькова) Агриппина Дмитриевна23.06.1884 ст. г.р.
Зятьков Федор Дмитриевич06.03.1887 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Молочинская, Юдинская волость, Каинский уезд

Бракосочетание
04.02.1883 ст.

Муж: Зятьков Дмитрий Петрович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Николаевская церковь | Яндекс «Поиск по архивам» | https://yandex.ru/archive/catalog/81c0373c-0e2c-499f-a283-1a72cc3b3f68/479

Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.

Дочь: (Зятькова) Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Зятьков Дмитрий Петрович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №95, стр. 52

Рождение ребёнка
06.03.1887 ст.

Сын: Зятьков Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Зятьков Дмитрий Петрович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №169, стр. 17

Восприемник
16.06.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Петр Павлович Зенков

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.