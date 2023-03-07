Останина Акилина Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Останин Максим Исаков
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Акилина Максимова
Отец ребёнка: Останин Максим Исаков
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Останин Максим Исаков
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812