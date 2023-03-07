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Останина Акилина Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Останин Демид Максимов

Отец ребёнка: Останин Максим Исаков

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Акилина Максимова

Отец ребёнка: Останин Максим Исаков

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Останин Филипп Максимов

Отец ребёнка: Останин Максим Исаков

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Максим Исаков

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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