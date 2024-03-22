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Алексей Васильевич

Место рождения

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Василий

Мать: Прасковья Моисеевна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Сын: Лукьян Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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