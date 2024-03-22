Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Василий
Мать: Прасковья Моисеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Сын: Лукьян Алексеевич
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Смерть
Неизвестно