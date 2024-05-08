Гернгросс (Черткова) Вера Григорьевна
женский, родилась 26.07.1868
умерла Неизвестно
ОтецЧертков Григорий Иванович27.07.1828 г.р.
МатьЧерткова (Чернышёва-Кругликова) Елизавета Ивановна12.09.1832 г.р.
Супруги
Гернгросс Евгений Александрович10.02.1855 г.р.
Дети
Фон Бенкендорф (Гернгросс) Софья Евгеньевна21.07.1889 г.р.
Гернгросс Евгений Евгеньевич16.10.1890 г.р.Показать еще 2
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Рождение
26.07.1868
Бракосочетание
26.08.1888
Рождение ребёнка
21.07.1889
Дочь: Фон Бенкендорф (Гернгросс) Софья Евгеньевна
Отец ребёнка: Гернгросс Евгений Александрович
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
16.10.1890
Сын: Гернгросс Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Гернгросс Евгений Александрович
Рождение ребёнка
23.03.1892
Сын: Гернгросс Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Гернгросс Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Зенкевич (Гернгросс) Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Гернгросс Евгений Александрович
Смерть
Неизвестно