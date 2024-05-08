Гернгросс (Черткова) Вера Григорьевна 26.07.1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гернгросс (Черткова) Вера Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.07.1868

умерла Неизвестно

Отец
Чертков Григорий Иванович27.07.1828 г.р.
Мать
Черткова (Чернышёва-Кругликова) Елизавета Ивановна12.09.1832 г.р.
Супруги
Гернгросс Евгений Александрович10.02.1855 г.р.
Дети
Фон Бенкендорф (Гернгросс) Софья Евгеньевна21.07.1889 г.р.
Гернгросс Евгений Евгеньевич16.10.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1868

Отец: Чертков Григорий Иванович

Мать: Черткова (Чернышёва-Кругликова) Елизавета Ивановна

Бракосочетание
26.08.1888

Муж: Гернгросс Евгений Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.07.1889

Дочь: Фон Бенкендорф (Гернгросс) Софья Евгеньевна

Отец ребёнка: Гернгросс Евгений Александрович

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
16.10.1890

Сын: Гернгросс Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Гернгросс Евгений Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
23.03.1892

Сын: Гернгросс Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Гернгросс Евгений Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Зенкевич (Гернгросс) Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Гернгросс Евгений Александрович

Смерть
Неизвестно

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