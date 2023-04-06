Извекова (Переверзева) Акилина Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
13.10.1896
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Титовна
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Рождение ребёнка
20.06.1899
Дочь: Маркова Ефросинья Титовна
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Рождение ребёнка
02.04.1901
Сын: Извеков Иван Титович
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Рождение ребёнка
15.07.1903
Дочь: Марина Титовна
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Рождение ребёнка
14.10.1905
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Рождение ребёнка
19.03.1907
Дочь: Александра Титовна
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Рождение ребёнка
14.07.1908
Дочь: Ольга Титовна
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Рождение ребёнка
07.01.1911
Дочь: Татьяна Титовна
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Рождение ребёнка
03.08.1912
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Рождение ребёнка
30.09.1914
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Рождение ребёнка
27.10.1916
Дочь: Прасковья Титовна
Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно