Извекова (Переверзева) Акилина Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Переверзева) Акилина Пантелеймоновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Переверзев Пантелеймон Николаевич

Мать: Переверзева Ольга Ивановна

Бракосочетание
13.10.1896

Муж: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Титовна

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
20.06.1899

Дочь: Маркова Ефросинья Титовна

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
02.04.1901

Сын: Извеков Иван Титович

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
15.07.1903

Дочь: Марина Титовна

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
14.10.1905

Сын: Извеков Николай Титович

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
19.03.1907

Дочь: Александра Титовна

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
14.07.1908

Дочь: Ольга Титовна

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
07.01.1911

Дочь: Татьяна Титовна

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
03.08.1912

Сын: Извеков Антон Титович

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
30.09.1914

Сын: Извеков Михаил Титович

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Рождение ребёнка
27.10.1916

Дочь: Прасковья Титовна

Отец ребёнка: Извеков Тит Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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